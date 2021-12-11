Председатель Совета ветеранов Петушинского ОМВД Сергей Гусаров провел увлекательную экскурсию для учащихся православной начальной общеобразовательной школы.

В целях патриотического воспитания молодежи Совет ветеранов ОМВД России по Петушинскому району организовал для учащихся четвертого класса православной начальной общеобразовательной школы города Петушки экскурсию в музей полиции.Председатель Совета ветеранов майор милиции в отставке Сергей Александрович Гусаров рассказал школьникам исторические факты образования милиции в районе, о действующих службах и подразделениях уже современной полиции. С особым трепетом Сергей Александрович рассказал о сотрудниках Петушинского РОВД, защищавших нашу страну в годы Великой Отечественной войны. У каждого юного посетителя была возможность примерить фронтовую каску и увидеть подлинные документы тех далеких лет.Продолжая тему, председатель Совета ветеранов познакомил ребят с книгой ветерана МВД подполковника милиции в отставке Анатолия Васильевича Гаврилова «Я - сын земли Владимирской», в которой собраны фронтовые воспоминания ветерана, исторические очерки о нашем родном крае, о становлении органов внутренних дел Владимирской области и Петушинского отдела милиции в частности, а также стихотворные произведения, написанные Анатолием Васильевичем в разные годы.Особый интерес у гостей вызвали рассказы Сергея Александровича о реальных событиях и фактах из жизни сотрудников милиции прошлых лет.В конце мероприятия учащиеся смогли увидеть, как снимают отпечатки пальцев, а самые смелые даже поучаствовать в процессе. На интересующие школьников вопросы ответила аналитик группы Штаба ОМВД подполковник внутренней службы в отставке Лариса Геннадьевна Никулова.В завершении ребята поблагодарили ветеранов и полицейских за увлекательную экскурсию, а они, в свою очередь, пожелали им успешной учебы и хорошего поведения.