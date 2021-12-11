Злоумышленник вступил в преступный сговор с неустановленными лицами и, действуя по поддельному паспорту от имени собственника, пытался продать земельный участок и нежилое здание...

Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Тверскому району задержали мужчину, подозреваемого в попытке мошенничества при заключении договора купли-продажи недвижимости с использованием поддельных документов.Предварительно установлено, что в одной из нотариальных контор, расположенной в центре Москвы, проходила сделка по купле-продаже недвижимости, в ходе которой сторона продавца предъявила паспорт, вызвавший подозрение у нотариуса. Сотрудники нотариальной конторы сообщили о подозрительной сделке в полицию.Полицейские на улице Большая Дмитровка задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний приезжий мужчина. Согласно справке об исследовании в представленный злоумышленником паспорт внесены изменения путем вклейки листов бумаги с напечатанным на них текстом и вклеенной фотографией.Выяснилось, что злоумышленник вступил в преступный сговор с неустановленными лицами и, действуя по поддельному паспорту от имени собственника, пытался продать земельный участок и нежилое здание, находящиеся на Новокузнецкой улице, предоставив при этом в нотариальную контору заранее подготовленные подложные документы. Собственнику данной недвижимости мог быть причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 37 миллионов 557 тысяч рублей.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении фигуранта данного уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60