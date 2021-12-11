9 декабря в Азовском море был зафиксирован украинский корабль, который создавал помехи для мореплавания со стороны России.

9 декабря в Азовском море был зафиксирован украинский корабль, который создавал помехи для мореплавания со стороны России.В России оценили инцидент с кораблем ВМС Украины у Керченского пролива. По словам военного журналиста Александра Сладкова, это была стопроцентная провокация. Целью таких действий как правило является выявление огневых целей и их расположения со стороны России, сообщает .Напомним, 9 декабря в ФСБ России сообщили, что к Керченскому проливу приближается украинский корабль "Донбасс", который не подчиняется рекомендациям и создает угрозы.Стоит отметить, что заявок на прохождение Керченского пролива от украинской стороны не поступало, а требования сменить курс движения экипаж украинского судна не выполнял. По мнению эксперта, все это было сделано целенаправленно."Разведцели — попытаться выяснить вещи, которые необходимы", – отметил журналист.При этом в Минобороны Украины заявили, что их корабль находится в Азовском море на законных основаниях. Позже стало известно, что корабль развернулся и пошел в обратную сторону.Стоит отметить, что раньше корабль ВМС Украины "Донбасс" уже проходил под Крымским мостом и тогда выполнил все российские требования. В этот раз все оказалось иначе.