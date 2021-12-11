Сотрудниками полиции в Москве задержаны участники конфликта в подземном переходе

В ходе проведения проверки по опубликованному в сети интернет видеоролику с избиением мужчины неизвестными в подземном переходе, сотрудниками полиции установлены все участники конфликта. Полицейскими задержаны трое граждан России, жителей Кемеровской области 1998, 1996 и 1995 годов рождения. Они доставлены в территориальное подразделение органа внутренних дел. По данному факту следствием отдела МВД России по Красносельскому району по признакам преступления предусмотренного ст. 213 УК РФ возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.