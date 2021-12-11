Находясь в служебном автомобиле, гражданин, желая избежать административной ответственности, предложил сотруднику полиции денежные средства...

Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО задержали 24-летнего мужчину по подозрению в попытке дачи взятки должностному лицу при исполнении им служебных обязанностей.Инспекторами ГИБДД в поселении Щаповское остановлен автомобиль марки «Хендай Солярис» под управлением 24-летнего мужчины, который выехал на полосу встречного движения, тем самым совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ.Находясь в служебном автомобиле, гражданин, желая избежать административной ответственности, предложил сотруднику полиции денежные средства. Полицейский предупредил гражданина о противоправности его действий и предусмотренной за это уголовной ответственности, однако водитель проигнорировал данное предупреждение и положил 5 тысяч рублей между передними сиденьями, после чего был задержан.Дознанием МО МВД России «Куриловское» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57