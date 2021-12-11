Накануне памятной даты руководитель правовой группы провел мероприятия, посвященные 28-й годовщине принятия Конституции Российской Федерации...

Правовая группа УВД по Зеленоградскому АО провела лекции для школьников ГБОУ г. Москвы «Школа № 719» в рамках акции правовой направленности #язнаюзакончеллендж в преддверии празднования Дня Конституции Российской Федерации.12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации. Накануне памятной даты руководитель правовой группы провел мероприятия, посвященные 28-й годовщине принятия Конституции Российской Федерации.Старший юрисконсульт правовой группы УВД по Зеленоградскому АО подполковник внутренней службы Евгений Галин сообщил ученикам 5 и 6 классов Школы №719 города Зеленограда о том, что в соцсетях стартовал челлендж «Я знаю закон», организованный Главным Управлением МВД России по городу Москве. Ученики могут подготовить и опубликовать видеоролики, в которых рассказывают о правах и обязанностях, противоправном поведении, административной и уголовной ответственности и других важных темах.В рамках лекции старший юрисконсульт правовой группы рассказал, что 12 декабря отмечается День Конституции – основного закона Российской Федерации. Пояснил, когда была принята Конституция, рассказал про государственные символы, основные органы власти, про Правительство Российской Федерации и Государственную Думу. Евгений Галин обсудил закрепленные в Конституции основные права и обязанности граждан.Лекция вызвала неподдельный интерес у школьников, выступающий ответил на многочисленные вопросы, в частности, о съемке в общественных местах, о размещении видео в социальных сетях, о правах учеников и обязанностях родителей.Сотрудник органов внутренних дел пожелал удачи, успехов в учебе, поблагодарил детей за внимание и искреннее любопытство к данной теме.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31