В министерстве здравоохранения Белоруссии подтвердили информацию о смерти артиста.

В министерстве здравоохранения Белоруссии подтвердили информацию о смерти артиста.Утром 11 декабря стало известно о смерти дирижера Михаила Финберга. Народный артист Белоруссии скончался на 75 году жизни. Трагическую новость сообщил телеканал ОНТ. Позже информацию подтвердили в министерстве здравоохранения республики.Михаил Яковлевич был руководителем Национального академического концертного оркестра, профессоромБелорусской государственной академии музыки. В начале 2000-х артист входил в Совет Республики Национального собрания РБ и в совет при комитете по госпремиям. 15 лет назад его наградили Орденом Франциска Скорины.Финберг работал со многими звездами. Например, он выступал вместе с Филиппом Киркоровым на песенном конкурсе "Евровидение" в 1995 году, был дирижером оркестра. Тогда будущий народный артист России исполнил композицию "Колыбельная для вулкана". Позже Михаил Яковлевич стал одним из членов жюри национального отбора Белоруссии на этот конкурс.О смерти Михаила Финберга сообщили президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Лидер республики выразил соболезнования близким народного артиста. Где состоится прощание с дирижером, пока неизвестно. Об этом родные покойного, вероятно, сообщат позже.