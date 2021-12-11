До 17 декабря специалисты Управления Роспотребнадзора по Владимирской области ответят на вопросы,...

До 17 декабря специалисты Управления Роспотребнадзора по Владимирской области ответят на вопросы, касающиеся качества и безопасности детских товаров, в том числе одежды, обуви, игрушек, детского питания и книжной продукции, дадут рекомендации по выбору карнавальных костюмов и сладких новогодних подарков, помогут в оформлении претензии в адрес продавца.Тел: 8(4922) 45-10-70 или 8-800-200-05-45.ФОТО: https://pixabay.com/ru