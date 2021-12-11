По данным регионального штаба по коронавирусу, за сутки в регионе отмечена нулевая смертность. За...

По данным регионального штаба по коронавирусу, за сутки в регионе отмечена нулевая смертность. За всё время пандемии количество умерших во Владимирской области составляет 2 803 человека.Выздоровели за сутки 226 человек, заболели - 299.Также сообщается, что коллективный иммунитет в 33 регине составляет 41,3% по данным на 10 декабря. Полную вакцинацию прошли более полумиллиона жителей Владимирской области.ФОТО: https://pixabay.com/ru/