Сообщение о пожаре в жилом 3-ех квартирном доме в Александрове на улице Васильевской поступило...

Сообщение о пожаре в жилом 3-ех квартирном доме в Александрове на улице Васильевской поступило сегодня утром. На момент прибытия спасателей дом был полностью охвачен огнём. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 48 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались от МЧС 3 единицы техники, 11 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области