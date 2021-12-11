По предварительной информации регионального УМВД, дорожная трагедия произошла накануне около 18.30...

По предварительной информации регионального УМВД, дорожная трагедия произошла накануне около 18.30 на 6 км автодороги «Великодворье – Барсуки» на территории Гусь-Хрустального района.Водитель автомобиля «Лада», девушка 1999 года рождения, ехала со стороны деревни Парахино и на повороте не справилась с управлением, в результате чего выехала на полосу встречного движения. После водитель съехала в кювет и врезалась в дерево.В результате ДТП водитель, а также её пассажир 1999 года рождения погибли на месте. Еще одна пассажир – девушка 2003 года рождения госпитализирована в медицинское учреждение. сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.ФОТО: Пресс-служба УМВД России по Владимирской области