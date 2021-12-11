Утром 11 декабря в 07-12 в Коврове загорелся склад фабрики по производству МДФ плит для дверей. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области. В микрорайон Заря на улицу ..

Утром 11 декабря в 07-12 в Коврове загорелся склад фабрики по производству МДФ плит для дверей. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области.В микрорайон Заря на улицу Московская незамедлительно выехали пожарные. На момент прибытия сотрудников ведомства наблюдался дым из-под кровли одноэтажного здания.Площадь пламени составила пять квадратных метров. Его оперативно ликвидировали. Сгорела обрешётка крыши. Погибших и пострадавших нет.На пожар выезжали 6 единиц техники, а также 18 человек личного состава.Дознаватели разбираются в причинах случившегося.