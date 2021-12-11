Пожар произошёл сегодня утром в ковровском микрорайоне Заря на улице Московской. На момент прибытия...

Пожар произошёл сегодня утром в ковровском микрорайоне Заря на улице Московской. На момент прибытия сотрудников регионального МЧС из под кровли 1-этажного здания наблюдался дым. Сгорела обрешетка кровли. Спасатели не дали огню распространиться, и ликвидировали пожар на площади 5 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 18 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области