Сенатор Ольга Ковитиди потребовала рассмотреть в ООН провокацию с украинским кораблем.

Сенатор Ольга Ковитиди потребовала рассмотреть в ООН провокацию с украинским кораблем.Накануне ФСБ России сообщила, что корабль ВМС Украины "Донбасс" приближается к Керченскому проливу (к западу от Крыма) и отказывается менять курс. Российская спецслужба сочла это провокацией. Экипаж развернул корабль тогда, когда стало известно об окончании телефонных переговоров президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена.Позже член Совета Федерации РФ от исполнительной власти Республики Крым Ольга Ковитиди призвала Совет Безопасности ООН обратить внимание на военные провокации Украины в Черном море. По словам сенатора, такие действия могут привести к "горячему конфликту в самом центре Европы".Ковитиди отметила, что Украина устраивает провокации, в то время как Россия пытается поддерживать международную безопасность.Напомним, подобный инцидент в Черном море произошел в 2018 году. Тогда три украинских военных корабля пересекли границу России и направились к проливу, игнорируя требования российских властей. Корабли и экипаж были задержаны. Спустя год Украине передали военных, которые нарушили границу, а позже – корабли.Ранее "Дни.ру" о новом законопроекте, который был внесен в Верховную Раду. В документе идет речь о наказании для тех, кто публично отрицает "агрессию" России и "оккупацию" Крыма. Такие граждане могут быть оштрафованы почти на две тысячи долларов.