Заболеваемость коронавирусом в России сегодня держится на прежнем уровне.

Заболеваемость коронавирусом в России сегодня держится на прежнем уровне.За минувшие сутки в России было выявлено более 30 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили представители отечественного оперативного штаба по коронавирусу.Суточный прирост зараженных составил 30 288 человек, за то же время выздоровели и были выписаны из больниц 36 446 пациентов, 1171 заболевший скончался. Общее число инфицированных за все время пандемии коронавируса в России сегодня достигло 9 986 967 человек, вылеченных – 8 709 964 человек, а умерших – 288 351 человек. Средний уровень популяционного иммунитета в стране оценивается в порядка 55,7%.Среди субъектов и регионов России по тяжести эпидемиологической ситуации лидирует Москва, где зафиксировали 3140 заражений, 3584 выздоровлений и 86 летальных исходов. На втором месте вновь оказался Санкт-Петербург с 2045 заболевшими, 2759 поправившимися и 61 умершим. За ним следует Московская область: там выявили 1833 новых случая ковида,3083 человека выздоровело и 53 пациента скончались.Коронавирус в России сегодня реже всего выявляется в Магаданской области, Ненецком и Чукотском автономных округах: там за сутки зафиксировали 32, 12 и 7 новых случаев COVID-19 соответственно.