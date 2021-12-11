В новом предприятии планируют создать 200 рабочих мест. Это очень важно для Гороховца – в этом районном центре многие градообразующие производства давно стали историей

12 декабря в Суздале продолжали работу площадки инвестционного . На однй из них врио губернатора Александр Авдеев подписал ряд крупных инвестиционных соглашений. В их числе - соглашение об условиях осуществления инвестиций в строительство в 2021-2025 годах предприятия по выпуску картонной продукции в Гороховецком районе.Документ помимо главы региона подписали глава администрации Гороховецкого района Дмитрий Наумов и генеральный директор «Управляющая компания Николь-Пак» Валерий Мирзин. Действующие производства указанной компании расположены в Нижнем Новгороде и Муроме - там выпускают гильзовый картон и защитные уголки. Расстояние от Мурома до Гороховца - менее 80 км. В новом предприятии планируют создать 200 рабочих мест. Это очень важно для Гороховца – в этом районном центре многие градообразующие производства давно стали историей, и квалифицированные кадры остались вне работы по профильным специальностям. Проектная мощность нового производства оценивается в150 тыс. тонн картонных изделий в год.Региональная и районная исполнительная власть (в пределах своих полномочий) гарантируют инвестору содействие в решении инфраструктурных и ресурсных вопросов, в том числе окажут содействие в получении разрешительных документов и кадровом обеспечении проекта. Естественно, инвестору будет также предоставлена господдержка в соответствии с законом «О государственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Владимирской области».