Сегодня утром в деревне Загорье Судогодского района произошёл пожар в частном жилом доме. Вызов в...

Сегодня утром в деревне Загорье Судогодского района произошёл пожар в частном жилом доме. Вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно, и на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение кровли по всей площади. Пожарные не дали огню распространится, и ликвидировали горение на площади 80 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались от МЧС 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области