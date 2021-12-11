Сегодня утром в посёлке Вяткино Судогодского района пожарным пришлось тушить сразу 2...

Сегодня утром в посёлке Вяткино Судогодского района пожарным пришлось тушить сразу 2 машины.Спасатели ликвидировали пожар на общей площади 6 кв. м. В результате происшествия пострадал моторный отсек «Mitsubishi» и багажник «Nissan». Погибших и пострадавших нет. На пожар выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области