В Муромском районе судебные приставы добились погашения задолженностей от 42-летнего жителя...

В Муромском районе судебные приставы добились погашения задолженностей от 42-летнего жителя Владимирской области. Мужчина накопил 156 административных штрафов ГИБДД на сумму более 200 тысяч рублей. Выплачивать штрафы автомобилист не спешил.Приставы выяснили, что у мужчины в собственности есть 3 автомобиля, в том числе «Maserati Quattroporte» 2004 года выпуска. В отношении транспортных средств было вынесено постановление о запрете регистрационных действий. Однако и это не побудило муромлянина рассчитаться с долгами.Ситуацию изменило постановление о запрете на выезд из Российской Федерации. Как оказалось, должник планировал поездку за границу к родственникам, и уже через несколько дней оплатил все штрафы.ФОТО: https://www.pexels.com/ru