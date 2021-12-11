В отделение нейрохирургии Областной клинической больницы поступила 55-летняя пациентка с жалобами...

В отделение нейрохирургии Областной клинической больницы поступила 55-летняя пациентка с жалобами на невозможность самостоятельного передвижения, слабость и боли в ногах, нарушения функции тазовых органов.После обследования пациентки специалисты диагностировали опухоль спинного мозга, которая почти полностью перекрывала просвет позвоночного канала.Как сообщил заведующий отделением нейрохирургии ОКБ, главный внештатный нейрохирург Департамента здравоохранения Владимирской области Николай Никитин, специалисты провели высокотехнологичное оперативное лечение, в ходе которого удалось полностью удалить новообразование спинного мозга.Положительная динамика стала отмечаться с первых суток после операции. Спустя пять суток пациентка стала подниматься на ноги при помощи ходунков и грудопоясничного корсета. Ещё через пару недель женщину выписали домой. Сейчас, по словам медиков, она имеет все шансы вернуться к полноценной жизни.ФОТО: Администрация Владимирской области