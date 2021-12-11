Во Владимире открылось новое производство группы компаний «Аскона», которое стало её третьей площадкой по выпуску анатомических матрасов. Площадь цехов составляет около 14 тысяч квадратных ..

Во Владимире открылось новое производство группы компаний «Аскона», которое стало её третьей площадкой по выпуску анатомических матрасов. Площадь цехов составляет около 14 тысяч квадратных метров. Общий объём инвестиций - 400 млн рублей.Предприятие посетил врио губернатора Александр Авдеев, который осмотрел стегольно-заготовительный и пружинный участки, сырьевой склад, сборочный цех и помещения для хранения готовой продукции.«Здесь уже работает 200 человек, совсем скоро будет трудоустроено в два раза больше», − подчеркнул Александр Авдеев.Новая площадка работала в тестовом режиме около трёх месяцев и сейчас вышла на проектную мощность. Ежедневно выпускается порядка тысяч матрасов.