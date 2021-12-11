Во Владимирской области сотрудница почты подозревается в присвоении денег, сообщает пресс-служба...

Во Владимирской области сотрудница почты подозревается в присвоении денег, сообщает пресс-служба регионального СледКома. 30-летняя начальница одного из почтовых отделений областного центра в период с сентября по октябрь взяла из кассы более 150 тысяч рублей и в дальнейшем распорядилась ими по своему усмотрению.Свою вину женщина не отрицает, свой поступок объяснила трудным финансовым положением.Расследование уголовного дела продолжается.ФОТО: https://pixabay.com/ru/