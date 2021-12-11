Вчера на расчистку дорог Владимира вышло 44 единицы техники и 58 рабочих муниципального «Центра...

Вчера на расчистку дорог Владимира вышло 44 единицы техники и 58 рабочих муниципального «Центра управления городскими дорогами». Работники ручной снегоуборки расчищают остановки общественного транспорта, лестничные сходы, пешеходные переходы, подходы к социальным объектам.Уборка снега в областном центре будет продолжаться до тех пор, пока весь снег не будет убран с дорог города.В управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия». Пожаловаться на качество и оперативность уборки территорий многоквартирных домов управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, а в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефону 05 ежедневно, круглосуточно.ФОТО: Администрация города Владимира