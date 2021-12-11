Напряженные съемки, 25 актеров, и узнаваемые владимирские места. В областном центре прошел...

Напряженные съемки, 25 актеров, и узнаваемые владимирские места. В областном центре прошел предпремьерный показ фильма "Прощеное воскресенье". Наш корреспондент Александр Сыпченко успел оценить картину, и расскажет все самое интересное.Духовная драма или философская притча по-владимирски. Выпускник режиссёрских курсов "Останкино" Михаил Исаков представил на суд зрителей 50 минутную картину "Прощеное воскресенье". Фильм рассказывает историю крупного бизнесмена и политика, по фамилии Невский, который пытается вернутся к своим истокам, встречая на пути множество препятствий. На первом плане столичные актеры - Павел Хрулев, Ангелина Лакатош и Сергей Набирухин. Последний не выходит из образа старца со съемок фильма "Викинг". Актер шутит, перестал стричь бороду и волосы потому что надоело каждый раз использовать накладные. Режиссер Михаил Исаков оценил такой подход и сразу утвердил Сергея на роль отца Ионы.Сергей Набирухин, актер театра и кино: «Началось видно с внешнего типажа, перебирал очевидно тех кто по типажу подходит на эту роль, а потом уже после проб видно нашел, что и внутри что-то есть».В объективе не мало и владимирских актеров. Анна Зайцева хорошо знакома нашим зрителям по работе в областном академическом театре драмы. Актриса признается, в экранной героине очень много от нее самой.Анна Зайцева, актриса театра и кино: «Михаил выбрал такую для меня героиню, которая мне близка по амплуа. Она такая энергичная, экспрессивная, где-то с болью с какой-то со своей, такая она прямая, может сказать все в лицо, все что думает».Съемки короткометражки проходили летом этого года. Владимирский край очень узнаваем на экране. Многие сцены снималась в Суздальском и Гусь-Хрустальном районах. Ну а ключевой локацией стала деревня Ширманиха, недалеко от Владимира. Именно там нашли обветшалую церковь Рождества Богородицы, где и снимали главную сцену фильма.Евгений Черный, мастер курса школы кино и ТВ "Останкино", креативный продюсер фильма: «Герои не лубочные, тем не менее фильм в контексте русской культуры фильм в контексте русского, российского, советского кинематографа».Во многом этот фильм отражает его собственные духовные искания, говорит режиссер Михаил Исаков. Сценарий он написал всего за несколько недель. Впереди у картины последние правки и участие в главных киносмотрах страны.Михаил Исаков, режиссер фильма "Прощеное воскресенье": «С января мы начинаем активную работу по тому чтобы подбирать нужные фестивали потому, что формат духовный, немного даже религиозный, патриотичный. Поэтому под этот формат сейчас будем подыскивать фестивали и весь год будем ее ездить».Вскоре фильм получит прокатное удостоверение и будет показан в кинотеатрах области. В ближайших планах авторов фильма и создание собственной киностудии.Александр Сыпченко, Александр Чунаев Вести-Владимир