Ленинский районный суд Владимира вынес приговор жительнице Московской области 1973 года рождения....

Ленинский районный суд Владимира вынес приговор жительнице Московской области 1973 года рождения. Она признана виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.В начале года водитель, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу в Юрьевце, не уступила дорогу женщине, переходившей проезжую часть. Произошло ДТП, в результате которого из-за полученных телесных повреждений пешеход погибла.Свою вину автоледи не признала, однако факт совершения ею преступления подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Суд назначил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года. Удовлетворен иск потерпевшей стороны в размере 500 тыс. рублей компенсации морального вреда. 200 тыс. рублей подсудимой уже добровольно возмещены.ФОТО: https://pixabay.com/ru/