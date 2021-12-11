На территории Владимирской области лабораторно подтверждено 299 случаев заболевания новой...

На территории Владимирской области лабораторно подтверждено 299 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:72 - во Владимире;40 - в Ковровском районе;35 - в Муромском районе;31 - в Гусь-Хрустальном районе;20 - в Александровском районе;15 - в Суздальском районе;13 - в Петушинском районе;12 - в Вязниковском и в Кольчугинском районах;9 - в Киржачском районе;8 - в Камешковском и в Меленковском районах;6 - в Собинском и в Юрьев-Польском районах;5 - в Гороховце;4 - в Селивановском районе;2 - в городе Радужном;1 - в Судогодском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 75 816 случаев заболевания.