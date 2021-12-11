На территории Владимирской области лабораторно подтверждено 299 случаев заболевания новой...
На территории Владимирской области лабораторно подтверждено 299 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
72 - во Владимире;
40 - в Ковровском районе;
35 - в Муромском районе;
31 - в Гусь-Хрустальном районе;
20 - в Александровском районе;
15 - в Суздальском районе;
13 - в Петушинском районе;
12 - в Вязниковском и в Кольчугинском районах;
9 - в Киржачском районе;
8 - в Камешковском и в Меленковском районах;
6 - в Собинском и в Юрьев-Польском районах;
5 - в Гороховце;
4 - в Селивановском районе;
2 - в городе Радужном;
1 - в Судогодском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 75 816 случаев заболевания.