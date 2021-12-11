Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 75 816 владимирцев.

Во Владимирской области на 11 декабря выявлено 299 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 72 человек. Ещё 38 жителей подхватили опасный вирус в 40 сл. в Ковровском, 35 сл. в Муромском, 31 сл. в Гусь-Хрустальном, 20 сл. в Александровском, 15 сл. в Суздальском,13 сл. в Петушинском, 12 сл. в Вязниковском, 12 сл. в Кольчугинском, 9 сл. в Киржачском, 8 сл. в Камешковском, 8 сл. в Меленковском, 6 сл. в Собинском, 6 сл. в Юрьев-Польском, 5 сл. в Гороховце, 4 сл. в Селивановском, 2 сл. в г. Радужный, 1 сл. в СудогодскомВсего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 75 816 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 17 653 случая во Владимире, 8718 - в Гусь-Хрустальном районе, 8424 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.