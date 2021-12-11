В Вязниковском районе в период с 2021 по 2024 год планируется реализовать инвестиционный проект по...

В Вязниковском районе в период с 2021 по 2024 год планируется реализовать инвестиционный проект по строительству предприятия по производству стальных панельных радиаторов. Его проектная мощность составит 1,3 млн приборов в год. Планируется создание 250 рабочих мест.Ещё столько же рабочих мест создадут на предприятии в Суздальском районе. Там в следующем году начнётся реализация проекта по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов. Его проектная мощность составит более 10 млн секций радиаторов в год.ФОТО: https://www.pexels.com/ru