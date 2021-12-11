Обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются сотрудниками МВД.

Вечером 10 декабря около 18.30 на 6 километре трассы «Великодворье – Барсуки» в Гусь-Хрустальном районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Лада».По предварительным данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, сидевшая за рулём отечественного авто 22-летняя девушка, двигаясь со стороны деревни Парахино, не вписалась в поворот. Машина выехала на встречку, улетела в кювет и врезалась в дерево.В результате столкновения водитель автомобиля «Лада» и её пассажир 1999 года рождения погибли на месте трагедии, ещё одна пассажирка – девушка 2003 года рождения госпитализирована в больницу.Обстоятельства смертельной аварии устанавливаются сотрудниками МВД.