За прошедшие сутки врачи выписали из владимирских больниц 226 пациентов.

Во Владимирской области впервые в декабре никто не умер от коронавируса за минувшие сутки. Об этом 11 декабря сообщил федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 2803 летальных исхода.Интересно, что на протяжении последних двух недель смертность от ковида ежедневно превышала 20 случаев за день. Сегодня оперштаб указал в этой графе цифру 0.За всё время пандемии 57 566 больных Covid-19 оправились от опасной инфекции. За прошедшие сутки врачи выписали из владимирских больниц 226 пациентов.