В последний день Владимирского инвестиционного конгресса врио губернатора Александр Авдеев и гендиректор ООО «Гринвест» Игорь Ахметов договорились об обводнении осушенных болот ..

В последний день Владимирского инвестиционного конгресса врио губернатора Александр Авдеев и гендиректор ООО «Гринвест» Игорь Ахметов договорились об обводнении осушенных болот региона.Стороны будут сотрудничать в снижении уровня пожарной опасности, экологической реабилитации выработанных торфяников и возобновлении в них торфообразовательных процессов.Компания уже реализует проекты по снижению выбросов в атмосферу углекислого газа. Во Владимирской области «Гринвест» высадила три гектара хвойных деревьев, которые за 30 лет компенсируют объём вредных выбросов массой почти 100 тонн.