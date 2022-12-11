Георгий Санников стал настоящей легендой для всего СССР. Сегодня знаменитого советского разведчика не стало.
Георгий Санников стал настоящей легендой для всего СССР. Сегодня знаменитого советского разведчика не стало.
Только что стало известно о том, что на 94-м году жизни скончался
Ветеран Внешней разведки КГБ Георгий Санников. Сообщил об этом Сергей
Иванов, руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
Георгий Захарович родился в Екатеринбурге
25 марта 1929
года. Свой путь он начал как курсант Киевской школы ВВС, после чего,
окончив юридический факультет КГУ имени Тараса Шевченко, устроился на
работу в
органы госбезопасности Украинской ССР.
За время своей карьеры
Георгий Санников
помогал ликвидировать националистическое движение в Украине.
Кроме того, он дважды командировался в Германию, где не только находил
ценные источники информации, но и принимал участие в четырехсторонних
переговорах по Западному Берлину.
Весь полученный за жизнь опыт он с гордостью нес в общество: написал книгу
"Их закалила война...", а также
оказывал информационную поддержку при создании сценариев и телепередач, много выступал на телевидении. Также покойный
Георгий Захарович
приложил немало сил к патриотическому воспитанию молодежи.
"Это очень большая утрата для всех, кто его знал", – отметил Сергей Иванов.
О дате и времени похорон
Георгия Захаровича Санникова будет сообщено дополнительно.