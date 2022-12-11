Георгий Санников стал настоящей легендой для всего СССР. Сегодня знаменитого советского разведчика не стало.

Георгий Санников стал настоящей легендой для всего СССР. Сегодня знаменитого советского разведчика не стало.Только что стало известно о том, что на 94-м году жизни скончалсяВетеран Внешней разведки КГБ Георгий Санников. Сообщил об этом СергейИванов, руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.Георгий Захарович родился в Екатеринбурге25 марта 1929года. Свой путь он начал как курсант Киевской школы ВВС, после чего,окончив юридический факультет КГУ имени Тараса Шевченко, устроился наработу ворганы госбезопасности Украинской ССР.За время своей карьерыГеоргий Санниковпомогал ликвидировать националистическое движение в Украине.Кроме того, он дважды командировался в Германию, где не только находилценные источники информации, но и принимал участие в четырехстороннихпереговорах по Западному Берлину.Весь полученный за жизнь опыт он с гордостью нес в общество: написал книгу"Их закалила война...", а такжеоказывал информационную поддержку при создании сценариев и телепередач, много выступал на телевидении. Также покойныйГеоргий Захаровичприложил немало сил к патриотическому воспитанию молодежи."Это очень большая утрата для всех, кто его знал", – отметил Сергей Иванов.О дате и времени похоронГеоргия Захаровича Санникова будет сообщено дополнительно.