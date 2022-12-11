Об этом говорят прогнозируемые температурные значения предстоящей рабочей недели от Гидрометцентра...

Об этом говорят прогнозируемые температурные значения предстоящей рабочей недели от Гидрометцентра России.12-го декабря (в понедельник) во Владимирской области воздух прогреется до +1 градуса тепла, а 13-го декабря (во вторник) опустится лишь до отметки -2°. Осадки прекратятся. Возможна облачность.Атмосферное давление 745-749 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный.В среду (14-го декабря) и четверг (15-го декабря) ночью ожидается понижение до -7°. Правда, днём будут держаться комфортные температурные значения: от -3 до -5° мороза.Фото: pxfuel.com