XXVII Церемония вручения Премии Золотой Граммофон собрала весь цвет российского шоу-бизнеса. Специальную награду Легенда русской музыки получила Любовь Успенская. Вместе с Еленой Север она подарила зрителям композицию Россия. А за кулисами родившуюся в еврейской семье Киева и жившую в Америке русскую звезду шансона ждал корреспондент Дни.ру.

XXVII Церемония вручения Премии "Золотой Граммофон" собрала весь цвет российского шоу-бизнеса. Специальную награду "Легенда русской музыки" получила Любовь Успенская. Вместе с Еленой Север она подарила зрителям композицию "Россия". А за кулисами родившуюся в еврейской семье Киева и жившую в Америке русскую звезду шансона ждал корреспондент "Дни.ру".Сегодня Люба Успенская – не только певица, но и продюсер. Он продвигает в шоу-бизнес свою дочь Татьяну Плакину, которой 27 декабря исполнится 33 года. "Мы должны работать и работать, у нас нет свободного дня, – признается Успенская. – Моя дочь сейчас ездит со мной в туре, выступает в концертах, и очень успешно выступает, она уже подписала контракт".По словам Успенской, дочь уже записала половину дебютного альбома, снят и клип на авторскую песню кокетки Тани. "Мы ездили в замечательной место в Калужской области, – сообщила Люба. – Мороз, холодно, дочь снималась чуть-ли не голышом в снегу – была неглиже".Как говорит исполнительница хита "Кабриолет", она целиком сконцентрирована на наследнице. "Я даже себе не могу позволить записать новую песню, – признается она. – потому я должна все внимание отдать своей дочери"."Продюсером надо родиться! – убеждена Любовь Залмановна. – Потому что когда ты берешь в руки какой-то продукт, ты должен понимать, что с ним сделаешь. Часто продюсеры берутся сделать звезду, а это невозможно – звездой рождаются!"Помимо родной дочери, Успенская продюсирует и 5-летнюю девочку. "Двигаю ее как модель, – пояснила артистка". Она не исключает, что будет открывать и других звезд.