26 ноября 2022 года на полигоне в Астраханской области были найдены десятки изуродованных трупов собак с выколотыми глазами и отрезанными конечностями. Истощенные, окровавленные тела туда вывезли на автомобиле, который предположительно принадлежит компании Экоприют. Эта организация на подхвате у местных властей, в связи с чем получила баснословные суммы за отлов, стерилизацию и содержание безнадзорных животных.

26 ноября2022 года на полигоне в Астраханской области были найдены десятки изуродованныхтрупов собакс выколотыми глазами и отрезанными конечностями. Истощенные, окровавленные тела туда вывезли на автомобиле, который предположительно принадлежит компании"Экоприют". Эта организация на подхвате у местных властей, в связи счем получила баснословные суммы за отлов, стерилизацию и содержаниебезнадзорных животных.Активисты и зоозащитники записали на камеру доказательства,свидетельствующие о том, что на территории вышеупомянутого приюта собак мучают.и вызвали общественный резонанс по всей России,но региональные чиновники находят отговорки, а федеральное правительство предпочитаетмолчать."Я писала в прокуратуру, куда только ни писала. Бесполезно.Ответы — отписки одни. Там действительно находятся какие-то живодеры,избавляются от собак. Но туда никого не пускают на территорию, чтобы люди моглизайти и посмотреть, в каком состоянии собаки… Выделяются хорошие суммы избюджета. Куда эти деньги уходят, если собаки дохнут у них там? И почемубездействуют все? Я этого не пойму", — заявила депутат астраханской думыМария Лиджиева.В настоящее время на территории "Экоприюта" свирепствуетчума. Немногим ранее там же обнаружили бешенство. Постановлением от 6 декабря введенкарантин. Весьма неожиданно!Между тем несколько трупов, найденных на полигоне,отправили на лабораторную экспертизу. Результаты пока не поступили, ноастраханские волонтеры слабо верят, что справедливость восторжествует. Да и какповерить?Популяция безнадзорных собак на улицах Астрахани год от годарастет, а миллионы рублей на разрешение вопроса тратятся активно. Горожанекричат о вопиющем безобразии, которое творится на улицах, где днем и ночьюкартина одна — стаи истощенных голодных псов и брошенные по кустам кутята. Страдаютвсе: и люди, и дворняги. А на их общей крови наживаются не иначе как живодеры,то бишь уполномоченные лица, которые давно были обязаны решить критическуюпроблему, но этого до сих пор не сделали."Боже, останови этот ад",— молятся россияне.