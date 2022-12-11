Пассажиры электрички Москва-Коломна, следовавшей субботним вечером с Казанского вокзала, не могли поверить своим глазам. Здесь сидела Лолита! Может, не она, может, просто похожа? Да и разве должна здесь ехать звезда?! Оказалось – ошибки нет.

Пассажиры электрички Москва-Коломна, следовавшей субботним вечером с Казанского вокзала, не могли поверить своим глазам. Здесь сидела Лолита! Может, не она, может, просто похожа? Да и разве должна здесь ехать звезда?! Оказалось – ошибки нет.У Лолиты продолжается гастрольный тур по городам Подмосковья. Накануне она выступала в Щелково и Люберцах. Доехать туда и в простое время – то еще испытание. А когда выпал снег, и движение практически остановилось?!"Накануне я проводила в машине по два с половиной – три часа, добираясь до концертного зала, – рассказала "Дни.ру" певица. – Очень нервничала, потому что приезжала за час до концерта, когда уже зрителей надо пускать в зал, хотя обычно на месте уже часа за три, чтобы настроить звук, распеться, сделать макияж и прическу, собраться с мыслями. Тут же времени не было. А стресс всегда сказывается на голосе. Потом на него наложилась и усталость – очень долго ехала туда и назад. В итоге я плюнула и поехала в Коломну на электричке, потому что видела, какая тяжелая дорожная ситуация за окном (еще наканунеДептранс спрогнозировал вечерние пробки в Москве в 9-10 баллов – Прим. ред.)".Самое смешное заключается в том, что той же электричкой на родину пастилы ехали и столичные поклонники Лолиты. Конечно, никто из них не расчитывал увидеть в вагоне любимую певицу. Хотя она – без комплексов, как известно, от нее можно ожидать всего!При этом поездка прошла без эксцессов. "Все было нормально, тактично, – улыбается Лолита. – Зрители, которые ехали ко мне же на концерт, попросили о совместном фото. И от поездки на электричке у меня осталось одно удовольствие – чисто, тепло, убрано, развозят горячие напитки и закуски. Считай, открыла новый для себя вид транспорта, который помогает экономить время".Словом, пассажиров удивила едущая в электропоезде Лолита, а саму Лолиту потрясла публика в Коломне. "Мне подарили какое-то невероятное количество пастилы – несли огромными пакетами, – говорит певица. – Причем подобрали все без сахара, чтобы фигуру не испортила и диабета не было (улыбается). В итоге, когда приехала ночью домой, так и уснула после таблетки снотворного – во рту с пастилой".Стоит заметить, что из каждого города Лолита всегда уезжает с сумками подарков. "На Урале и на Алтае мне несли мед – его у меня теперь на десятилетие вперед, – радуется артистка. – А еще мне дарили домашние сушеные яблоки, варенье всех видов. Кстати, когда во время тура у меня была температура, именно это малиновое и смородиновое варенье спасло – ела его банками".