Краевед Галина Мозгова презентовала первый том исследовательской работы об основателе владимирского...

Краевед Галина Мозгова презентовала первый том исследовательской работы об основателе владимирского комсомола- Герасиме Фейгине. О ярком Орленке - Кристина Иванова"Орлёнок, орлёнок, взлети выше солнца! И степи с высот огляди..."Кристина Иванова:- Навеки умолкли веселые хлопцы, в живых я остался один. Мало, кто знает, что эта песня, советский гимн революционной юности, посвящена одному из создателей Владимирского комсомола, молодому парню, Герасиму Фейгину.Его именем названы улицы во Владимире, Иванове и Покрове. Его образом вдохновлялись молодые коммунисты по всему Союзу - идейный партиец, пример комсомольской молодежи. При этом летом 17-го года он в своих стихах практически назовет большевиков предателями, а на десятом съезде партии в 1921-м запомнится крайне смелым выступлением.Галина Мозгова, краевед:- Еще совершенно они были непуганые. Они же не знали, чем все это закончится. И они были очень откровенны. Они, собственно, правильно поступали. Они же думали, что они борются за прямоту, открытость, возможность говорить все, что ты считаешь нужным сказать на съезде. И он критиковал ЦК РКСМ.Краевед Галина Мозгова в ноябре презентовала книгу о Герасиме Фейгине - итог многолетней исследовательской работы по реконструкции его биографии. Рассказывает, даже представить не могла, что материала окажется так много, а информация будет настолько противоречивой.Галина Мозгова, краевед:- Все статьи о нем в конце концов сводились к тому, что родился неизвестно, где. В 15-м году, это верно, семья приехала в Покров - они бежали из прифронтовой зоны. Откуда бежали, неизвестно. Называли самые разные города, начиная с Минска, кончая Вильнюсом.Советские хроникеры и журналисты сознательно скрывали некоторые факты жизни революционера, ставившие под сомнение его образцовость - он родился в довольно обеспеченной семье. В Покрове Фейгины уже жили скромно. Герасим и его брат близнец Владимир даже учились в гимназии на средства Татьянинского комитета - он оказывал помощь беженцам. Галине Мозговой удалось найти страницу личного дневника гимназиста Фейгина. Там он, уже тогда активист и юный участник большевистской ячейки, пишет об одиночестве.Галина Мозгова, краевед:- Согласитесь, вот ранимость такая, когда ему кажется, что все его не любят и обижают, вместе с активностью, например, с участием в спектакле, тоже как-то странно согласуется. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я скажу, что я до конца так и не поняла, что представлял собой Герасим Фейгин.Фрагменты документального фильма "Твои ордена, комсомол". Юноша, вчерашний подросток, многое, очевидно, совершал на эмоциях. Летом 17-го, в свои 16, он разочаруется в большевизме - напишет об этом три стихотворения. А в ноябре того же года неожиданно вступит в партию. И станет красным вожаком покровской молодежи.Создателем местного комсомола. Через два года отправится поднимать молодежную организацию во Владимир. И почти перестанет писать стихи. Из послереволюционного останутся только похожие на марш пророческие строки "Красная молодежь":Смерть в жестокой битве ярче и моложеТусклого бессилья жалких стариков,Шире же дорогу красной молодежиК счастью без запоров, к жизни без оков!Фрагменты документального фильма "Твои ордена, комсомол". Горячий, по-юношески категоричный "за жизнью без оков" он поедет воевать с белыми - хотя по должности мог остаться в губернии. Также, добровольцем, сразу после обличительной речи в адрес верхушки Комсомола, он отправится на подавление Кронштадтского восстания. В письме своим товарищам он с возмущением напишет, что, оказывается, не все партийцы полны коммунистического духа.Галина Мозгова, краевед:- Скажем так. Я смягчу. Что некоторые члены партии стали отговариваться заболеваниями, вплоть до венерических, чтобы не попасть на подавление этого восстания. То есть, он был среди тех, кто пошел.Фрагменты документального фильма "Твои ордена, комсомол". Потому что верил, что судьба революции, а значит и его, может решиться только на фронте. В ночь с 17 на 18 марта 1921 года Герасим Фейгин был застрелен восставшими. Похоронен он вместе с остальными жертвами мятежа, в братской могиле на Якорной площади Кронштадта. Ему было всего 19.Элеонора Савельева, председатель Владимирской еврейской религиозной общины:- Человек, веривший в свои идеалы, который смог повести за собой, собрать молодежь нашей губернии, нашего города. К светлому будущему. Люди верили. Было такое время - время перемен. Все их ждали, все думали о лучшем. Поэтому, видимо, столько молодых людей было в революции.Фрагменты документального фильма "Твои ордена, комсомол". Ясные и смелые лозунги революции сделали свое дело - молодежь подняла красный флаг. И воодушевленная, "непуганая" погибала на кронштадтском льду за тогда еще романтические идеалы мировой революции. Кристина Иванова,Александр Чунаев и Александр Голубев, Вести "Владимир".