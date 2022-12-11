Марина Юдашкина рассказала поклонникам рецепт несложного и вкусного блюда из простых продуктов.

Марина Юдашкина рассказала поклонникам рецепт несложного и вкусного блюда из простых продуктов.2 декабря супруга российского модельера, а также его муза и вдохновитель, успешная бизнес-леди Марина Юдашкина отметила 64-летие. Она является примером подражания для многих, ведь выглядит роскошно, несмотря на все тяготы судьбы. Вот уже много лет Марина Юдашкина помогает своему мужу Валентину Юдашкину проходить непростой путь лечения от онкологии. Марина Юдашкина является поддержкой и опорой для своего супруга и прошла с ним все тяготы. Вместе пара воспитала прекрасную дочь Галину.Помимо всего прочего, Марина Юдашкина отличная хозяйка и частенько балует всю семью разными вкусностями. На днях жена Юдашкина поделилась простым рецептом с подписчиками.Курица по-мароккански.Ингредиенты:курицаимбирь сухой – 1ч.л,лук 1-2 шт,зира,фенхель,чеснок,соль,перец.Как готовить:Замариновать курицу и оставить на ночь в холодильнике. На следующий день курицу обжарить, подготовить подушку из овощей, на дно казана выложить нарезанные овощи: лук, морковь, чеснок, фенхель, оливки, лимон, щепотку шафрана. Залить бульоном наполовину курицы и поставить в духовку, разогретую 150 гр на 2,5 часа. Перед подачей можно посыпать петрушкой.