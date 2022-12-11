Лучшие колледжи Владимирской области будут награждены губернаторским грантом. Это колледжи из...
Лучшие колледжи Владимирской области будут награждены губернаторским грантом. Это колледжи из Владимира, Мурома и Коврова.
Во Владимирской области определены победители конкурса среди колледжей, внедряющих инновационные образовательные проекты — три из них будут награждены губернаторским грантом в 1 миллион рублей.
Конкурс среди колледжей проводится с 2013 года, его цель — распространение в системе профессионального образования лучших проектов и практик, повышение качества профессиональной подготовки молодых специалистов. Победителей среди колледжей определяют в два этапа, сообщает департамент образования Владимирской области
На заочном этапе комиссия оценивает документацию, предоставленную претендентами на победу. В этом году в состязании средних специальных образовательных учреждений участвовали 13 колледжей, после первого этапа в очный финал вышли пять из них:
• Гусевской стекольный колледж имени Г. Ф. Чехлова;
• Никологорский аграрно-промышленный колледж;
• Владимирский политехнический колледж;
• Ковровский промышленно-гуманитарный колледж;
• Муромский промышленно-гуманитарный колледж.
На очном этапе колледжи презентовали свои инновационные образовательные проекты, их оценивали представители департамента, Торгово-промышленной палаты Владимирской области, Владимирского института развития образования, регионального отделения Ассоциации работодателей и товаропроизводителей, работодатели.
В 2022 году победителями конкурса стали три колледжа:
• Муромский промышленно-гуманитарный колледж;
• Ковровский промышленно-гуманитарный колледж;
• Владимирский политехнический колледж.
Победители получат гранты губернатора Владимирской области в размере одного миллиона рублей каждый — средства пойдут на создание современных условий для работы учебно-производственных участков, подготовку участников на областные и всероссийские конкурсы и олимпиады профмастерства.
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