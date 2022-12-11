12 декабря 2022 года почитается память святого Парамона, который пострадал за веру вместе с другими...

12 декабря 2022 года почитается память святого Парамона, который пострадал за веру вместе с другими 370 мучениками в 250 году. Как известно, Парамон был заключен в темницу язычниками, которые принуждали его отречься от христианского учения. Именно Парамон изначально заступился за праведных христиан, в отношении которых были организованы массовые гонения. В результате, его подвергли мучениям, а потом обезглавили вместе с остальными арестованными.Что можно делать 12 декабря 2022 года:1.На Руси в этот день было принято чистить крыши от снега. Однако делалось это не лопатами, а вениками и метлами.2. Нужно обязательно занять у соседей что-либо: хлеб, яйца, масло и т.д. Так можно привлечь к себе удачу на следующий год.3.12 декабря нужно забить гвоздь в нижнее бревно бани с западной стороны. Считалось, что это поможет парильщикам избежать болезней и защитит баню от порчи.Что нельзя делать 12 декабря 2022 года:1. Не рекомендуется в этот день сметать веником и снег с порога – по примете, можно вымести счастье и удачу.2. В день Парамона, нельзя подметать в доме разными вениками.Народные приметы на 12 декабря 2022 года:Если с утра снег пошел, то метель будет до святого Николая.Если к этому дню снег ещё не выпал, то зимушка будет тёплой и бесснежной.Если снежные хлопья становятся крупными, то грядёт потепление.Снегопад в этот день являлся доброй приметой – будет хороший урожай хлеба в следующем году.Если заря багряная, то день будет ясный, но ветряный.Дым из трубы столбом – к морозу, стелется по земле – к потеплению.Звезды яркие – к похолоданию, тусклые – к оттепели.Фото www.pxfuel.com/