Неожиданный кадр, на котором Петр Чернышев прижимает к себе малышку, всполошил пользователей Сети. Пока Анастасия Заворотнюк сражается с раком мозга, всплывают шокирующие новости.

Неожиданный кадр, на котором Петр Чернышев прижимает к себе малышку, всполошил пользователей Сети. Пока Анастасия Заворотнюк сражается с раком мозга, всплывают шокирующие новости.Тяжелый недуг "прекрасной няни" провоцирует в Сети все больше шумихи. Поклонники онкобольной актрисы не находят себе места, ведь родственники не дают о ней актуальной информации. Лишь изредка на состояние звезды намекает дочь, мол, Анастасия Заворотнюк "болеет очень". А супруг артистки Петр Чернышев от комментариев отказывается.В то же время находятся любопытные Варвары, которые строят мистические теории, разводят слухи и накаляют до предела тяжелые настроения вокруг больной Заворотнюк. Злые языки сплетничают, будто фигурист Петр Чернышев вступил в новые отношения, не желая тянуть на себе обузу в виде "прекрасной няни".Дошло даже до того, что в личном блоге спортсменки Наоми Ланг обнаружили фото Петра Чернышева с некой девочкой. Люди знающие смекнули, что это вовсе не его дочь, а наследница Наоми, которую зовут Лилией. Однако взбалмошные паникеры раструбили в социальных сетях, что застукали мужа онкобольной Анастасии Заворотнюк с ребенком от другой.Будем честными: дочка у Ланг лапочка, а Петр Чернышев удачно вписался в кадр, но это не повод очернять его доброе имя и великое мужество. Сейчас главная цель мужчины — если не победить, так хотя бы остановить рак мозга, который сломил Анастасию Заворотнюк. Фигурист трудится в поте лица, лишь бы обеспечить любимой уход и лечение. Наш пострел везде поспел: он и примерный семьянин, и хороший человек, и фигурист высокого класса.