XXVII Церемония вручения Премии Золотой Граммофон собрала весь цвет российского шоу-бизнеса. Лариса Долина получила награду за песню Двое на ветру. А за кулисами ее ждал корреспондент Дни.ру.

XXVII Церемония вручения Премии "Золотой Граммофон" собрала весь цвет российского шоу-бизнеса. Лариса Долина получила награду за песню "Двое на ветру". А за кулисами ее ждал корреспондент "Дни.ру".Сегодня 67-летняя артистка, как и простые люди, занимается подготовкой к Новому году. "Внучка (11-летняя Александра – Прим. ред.) обычно ничего меня не просит – у нее уже все есть, – улыбается артистка. – Когда она созреет, то скажет мне: "Бабушка, хочу это!" Мы просто пойдем и купим".Да и дочь Лина выросла очень принципиальной. "Они никогда ничего у меня не просила, – уверяет Лариса Александровна. – Вообще!" Наследнице звезды 39 лет, она домохозяйка, по образованию юрист, занималась бизнесом, владела двумя строительными компаниями, мечтала стать фотографом, художницей или дизайнером.Певица признается, что предпочитает делать подарки, а не получать. "У меня большой коллектив, большая кафедра (певица с 2016 заведует кафедрой эстрадно-джазового пения факультета музыкального искусства Московского государственного института культуры – Прим. ред.) – 17 педагогов. А еще есть академия. И всем готовлю новогодние подарки".Самой артистке при этом часто дарят бесполезные вещи. "Это обычно статуэтки, шкатулки, которые стоят и пылятся годами, а выкинуть не могу, – говорит исполнительница. – И передаривать тоже не могу – это очень плохо".