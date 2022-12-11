Предприятия Владимирской области вошли в состав «Юматекс». «Юматекс» завершил сделку по...

Предприятия Владимирской области вошли в состав «Юматекс».«Юматекс» завершил сделку по приобретению активов американской группы «Owens Corning» в России и Беларуси. В состав «Юматекс» вошли предприятия по выпуску стекловолокна и изоляционных материалов во Владимирской и Тверской областях, а также подразделение в Беларуси.Завод по производству стекловолокна расположен в городе Гусь-Хрустальный. Стекловолокно используется в качестве армирующих элементов стеклопластиков и других композитов в строительстве и медицине, машино- и приборостроении, автомобиле- и судостроении, а также в энергетике и авиации.Фото www.pxfuel.com/