Активисты движения «Народный контроль» проверили на наличие просроченной продукции супермаркет «Дикси» на улице Тихонравова, 8А. Общественники собрали большое количество товаров с истёкшим сроком годности.

Активисты движения «Народный контроль» проверили на наличие просроченной продукции супермаркет «Дикси» на улице Тихонравова, 8А. Общественники собрали большое количество товаров с истёкшим сроком годности.На полках лежали старые вафли, мармелад, соки, сухарики, чипсы, йогурт, печенье, круассаны, шоколад, сметана, кефир, яйца, конфеты и другие продукты. Вся просрочка едва поместилась в две тележки.Кроме того, на курице активисты не смогли найти срок годности. Упаковка некоторых пельменей, йогурта и томатной пасты была нарушена. По словам общественников, такого количества и разнообразия некачественных продуктов они давно не встречали.Информация о нарушениях передана администрации магазина. Просрочку убрали с полок, но, по информации «Народного контроля», чуть позже на витрине опять появились старые конфеты.