11 декабря 2022 года православные верующие отмечают день памяти Святителя Феодора Симоновского.

11 декабря 2022 года православные верующие отмечают день памяти Святителя Феодора Симоновского.ИСТОРИЯОтец Святителя Феодора Симонова был родным братом Сергия Радонежского. дата рождения святого в разных источниках колеблется в промежутке от 1339 до 1340 годов. Считается, что Феодор был основателем подмосковного Симоновского монастыря и духовным наставником Дмитрия Донского.ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ11 декабря в народе называют Сойкиным днем. В этот праздник считалось хорошей приметой, если увидел в небе птичку сойку. А если человеку довелось услышать пение этой пташки, то это был самый добрый знак, который говорил о радости на ближайший год для всей семьи.В этот праздник принято было ходить в церковь и молиться Святителю Феодору Симоновскому. Молодежь прислушивалась в этот день к советам старшего поколения. Люди верили, что предки знают намного больше и могут научить жизни.На Руси верили, что между перьев у птицы сойки спрятаны маленькие зеркальца, в которых отражается будущее человечества. Именно поэтому многие гадали в этот день и пытались узнать, что их ждет. В снег клали несколько разных монет и брали по одной. Если первой вытащили крупную монету, это означало скорый успех.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 11 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДАВ этот православный праздник строго настрого запрещалось ругаться и конфликтовать с родными и друзьями. Если кто ругался, нельзя вступать в диалог, а то переманишь горе на себя, считали предки. Нельзя в этот день давать людям в долг. Люди верили, что так можно отдать свое счастье, а назад его уже не получишь. Можно вместо этого просто помочь чем-то просящему.