Светофор на одном из самых напряженных перекрестков Владимира откроют не позднее 12 декабря. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Подрядная организация практически

Светофор на одном из самых напряженных перекрестков Владимира откроют не позднее 12 декабря. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Подрядная организация практически закончила укладку кабеля и подключение электропитания к контроллеру, а сейчас завершают установку Г-образных опор, монтаж самих светофоров и дорожных знаков. Напомним, объект монтируется на пересечении Судогодского шоссе савтомобильными дорогами Владимир-Улыбышево-Коняево и в направлении