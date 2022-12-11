Экстренное предупреждение выпустило МЧС России по Владимирской области. В регионе в ночь на 12 декабря ожидаются обильные снегопады. Непогода продержится сутки.

Экстренное предупреждение выпустило МЧС России по Владимирской области. В регионе в ночь на 12 декабря ожидаются обильные снегопады. Непогода продержится сутки.Сообщается, что будет идти мокрый снег, местами возможен град. Повышаются риски возникновения ЧС, вероятны обрывы линий электропередач, падение деревьев, заторы на дорогах.Жителей региона призывают быть внимательными к себе и окружающим. В случае необходимости обращаться к экстренным службам по телефонам 101 или 112.