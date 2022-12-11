Культовая звезда 90-х Ирина Салтыкова попала впросак на людях. Первый канал пригласил ее в студию шоу Сегодня вечером.

Культовая звезда 90-х Ирина Салтыкова попала впросак на людях. Первый канал пригласил ее в студию шоу "Сегодня вечером".Экс-участница группы "Мираж" Ирина Салтыкова в 90-е годы завлекала народ и голосом, и молодым телом. Когда популярность сошла на нет, блондинка свою внешность не забросила, поэтому сейчас выглядит по-прежнему эффектно. Однако теперь 56-летняя Ирина Салтыкова вынуждена отдуваться за излишнюю демонстрацию своей фигуры.Певица стала гостьей шоу "Сегодня вечером" на Первом канале, где вышла на сцену в ультракоротком платье мини, открывающем ноги едва ли не до нижнего белья. Затем артистка решила объяснить секрет личного успеха, но вместо этого страшно оконфузилась."У меня жанр милой, такой скромной девушки", — заявила Ирина Салтыкова, поставив на уши других участников передачи Первого канала."Ух ты! Ничего себе! Скромная! В трусиках и лифчике", — набросились на звезду коллеги, припомнив ее имидж и стиль в клипах 90-х. Артистка начала оправдываться, но ее и слушать не хотели. Слово не воробей, как говорится.В итоге создатели шоу "Сегодня вечером" проявили смекалку, чтобы не распугать зрителей. Судя по монтажу записи, конфликтный эпизод, где Ирина Салтыкова терпит упреки, перекрыли фрагментом старого видеоролика.