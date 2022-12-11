Примерно в 12 часов дня 11 декабря в Загородном парке областной столицы столкнулись пассажирский автобус и Газель. Об этом сообщают в пресс-службе регионального МВД. По предварительной

Примерно в 12 часов дня 11 декабря в Загородном парке областной столицы столкнулись пассажирский автобус и Газель. Об этом сообщают в пресс-службе регионального МВД. По предварительной информации, водитель автобуса нарушил правила перестроения и врезался в грузовую Газель. Пострадавших в ДТП нет, а транспорт получил механические повреждения. Фото ВК ТИПИЧНЫЕ НОВОСТИ | Владимирская область Прокомментируйте новость