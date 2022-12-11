Ну и еще немного романтики в эту субботу - это будет история о любви, красивых людях, с творчеством...

Ну и еще немного романтики в эту субботу - это будет история о любви, красивых людях, с творчеством которых вы точно должны познакомиться.Звонок из Владимира. Кадры уникальные. Лариса Андерсен во Франции узнает о смерти нашего земляка, известного писателя Валерия Янковского. Что связывало с ним русскую поэтессу, эмигрантку? И почему именно его фотография, а не мужа висела над ее кроватью?Ларисса Андерсен, поэт:- Русские без России. Дальневосточный исход. Самое замечательное время моей жизни. Я такая фантазерка. А он стоял крепко на земле. Я его слушала всегда, женщине приятно, когда мужчина все делает.Да, это была первая в их жизни любовь. Оба родились до революции, в 1911 - ом. В 22-ом покинули Россию. Детство и юность она провела в китайском Харбине. Он - сын знаменитых родителей в Корее. Там в имении Янковских в Новине, ставшем центром русской эмиграции, они и встретились в 1933. Это место стало для них "сокровищницей радости". Янковские разводили оленей, выращивали женьшень. Ларису - звезду эстрады, танцовщицу, легенду высокой моды и очень талантливую поэтессу пригласила сестра Валерия - Виктория. С этого момента их навсегда связала юношеская любовь.Ирина Мишина, завотделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки:- Это были чувства. Это была молодость. Они были красивы. Искра между ними пробежала. Отношения были трогательные. Ларка , конечно, пользовалась большим успехом. Я и брат Арсений учили ее на нашем стареньком автомобиле. Верховой езде. По очереди скакали под солнцем и дождем.Ирина Мишина рассказывает, когда готовили в библиотеке экспозицию центра литературы русского зарубежья, книги Ларисы и Валерия Юрьевича случайно оказались в одном шкафу. Это совпадение показалось удивительным тем, что судьбы авторов тесно переплетены. И более того их связывала романтическая история. Лариса- женщина невероятной красоты и таланта. Белая яблонька, Восточная Джоконда, Чайка, Печальный цветок, Харбинская Сольвейг - называли ее современники. А Валерий Янковский считал ее "Драгоценной Хрустальной вазой". Так и относился к ней- "боялся разбить".Ирина Мишина, завотделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки:- Он относился к ней как к хрустальной вазе. А вообще в своих воспоминаниях пишет, что Лариса поэтесса и балерина, стройная красавица, пышные каштановые волосы. Словно нарисованные брови. Фиалково - синие глаза. Чуть вздернутый носик. Ослепительная улыбка. Я назвал ее по Есенински - прекрасной Лалой. И она приняла мое прозвище.Приняла и влюбилась. Еще бы, красавец, охотник, отважный зверобой, ковбой, светский лев 30-х годов Дальневосточного Зарубежья, как называли Янковского. Воспитан и независим. Он с шиком умел носить и охотничий костюм, и смокинг.Ирина Мишина, завотделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки:- Но как тепла твоя забота. Пушистый плед. Вязанка дров. И ты не ужинала что-то. Вот яблочко. Приятных снов. И поцелуй благопристойный. Совет - закройся на засов. Ушел. Шаги. И всё спокойно. Лишь слышно тиканье часов. Он фактически стоял в одном шаге от предложения руки и сердца. Но что-то его удержало.Удержала ответственность, как пишет Янковский в своих воспоминаниях - осознание того, что еще слишком зелен для такого шага. Но между тем он мучительно, по-мальчишески ревновал ее. А в нее влюблялись "смертельно", как поэт Георгий Гранин, страстно, как Александр Вертинский - кумир Шанхая уже в то время. Восхищенный ее талантом, именно Вертинский помог Андерсен в издании ее первого поэтического сборника.Валерий Янковский, писатель:- Поэтесса Лариса Андерсен, с которой мы дружили предложила поехать на концерт Вертинского.И во время антракта Вертинский прохаживался в своем шикарном халате и вокруг него бегала куча девушка, мне стало противно, я решил уйти, но Лариса - подожди он сейчас подойдет. Вот мой знакомый. Дал 2 пальца. А мне хотелось дать фигу - многовато ваше преосвещенство. Получите пол-пальца сдачи.Удивительная история отношений Андерсен и Янковского отражена в воспоминаниях обоих. Эта книга "Одна на мосту" - находка для поклонников поэтессы. Дара - исследователь ее творчества- приехала во Владимир из Перми. Книга не доступная до этого ни в электронном , ни в печатном виде, как будто ждала ее во Владимире. Находка вдохновила на продолжение исследовательской работы. Со стихами Андерсен знакомы немногие. А между тем Евгений Евтушенко включил Андерсен в 100 лучших поэтов 20 века.Дара Третьякова - Суворова, ведущий библиограф краеведческого отдела:- Ведь совсем недавно я мечтала: вот как будут яблони цвести, приподнимет мрачное забрало рыцарь счастья на моем пути. Автор книги, владивостокская журналистка, историк Русского Зарубежья Тамара Калиберова вернула имя Ларисы Андерсон для широкой аудитории. Она дружила с этой легендарной женщиной до конца ее дней. Тамара Николаевна часто приезжала во Владимир на Комиссарова, 25 к Валерию Янковскому и его жене Ирине Казимировне. Этот город стал дня него родным с 1968 года.Тамара Калиберова, журналист, автор книги о Лариссе Андерсен:- Из Франции всегда заезжала во Владимир и привозила подарочки от Ларисы. Для него кофе черный , для Ирины Каземировны лекарство от астмы, которое ее спасало просто. Встреча в марте 2007. Тогда я привезла от Ларисы книгу ее воспоминаний. Он был счастлив и радовался как ребенок, вообще Валерий Юрьевич умел радоваться чужим успехам. Это было его потрясающее качество. Вторая встреча это было прощание. Похороны состоялись 22 апреля . Целый месяц не было дождей во Владимире, но в день похорон полил дождь, приморье все с ним прощалось.Судьба отмерила ему почти век - 99 лет жизни. Лариса Андерсен пережила Янковского на 2 года. Кроме воспоминаний остались и их письма друг к другу. Как писала Ларисса: всегда ответы откладывала на потом " вроде как на десерт". Это письма с 1956-ого, когда она узнала, что Валерий Юрьевич жив, что он вернулся из ГУЛАГских лагерей. Куда попал за "оказание помощи международной буржуазии" и где отбыл 10 лет. После освобождения, он и познакомился со своей третьей женой Ириной, тоже прошедшей лагеря. Лариса уже жила во Франции, замужем за обеспеченным французом Морисом Шеза, сотрудником судоходной компании. В 70-х приезжала в Москву - они встретились с Янковским и очень много разговаривали.Ирина Мишина, завотделом краеведческой библиографии Владимирской областной научной библиотеки:- Прошла у всех очень большая жизнь, те чувства - теплые воспоминания. Жизнь состоялась. Но щемящая теплота и забота осталась в их воспоминаниях.Их жизнь сегодня воспринимается как захватывающий роман. И он в том числе и о любви. От его прочтения остается "Теплый след". Именно так Лариса Андерсен назвала свое стихотворение - посвящение Валерию Янковскому.Татьяна Воронцова. Андрей Синягин Вести- Владимир.